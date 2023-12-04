Вратарь «Ахмата» высказался о перепалке Промеса и Богосавца

«То, что было в перерыве — бывает. Это футбол и эмоции. Всё хорошо закончилось. Немного потолкались, ничего страшного не произошло», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым .

Напомним, перед тем как футболисты «Ахмата» и «Спартака» зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Квинси Промеса и Мирослава Богосавца состоялся диалог на повышенных тонах. Футболист «Спартака» сказал сопернику «Я лучший футболист, I **** you (я тебя поимею. – Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.