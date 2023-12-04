«Торпедо» уволит главного тренера

Артем Горлов, вероятно, покинет пост главного тренера «Торпедо».

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На этой неделе у него состоится встреча с президентом клуба Ярославом Савиным, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, руководство черно-белых ищет нового главного тренера и уже обзванивают потенциальных кандидатов.

После 20 туров «Торпедо» занимает в Мелбет Первой лиге 8-е место.