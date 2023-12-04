В КДК объяснили, почему не могут наказать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля

Глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал «Матч ТВ», что поведение полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17 го тура МИР РПЛ со «Спартаком» не может быть рассмотрено, так как футболист получил желтую карточку.

Встреча прошла в воскресенье в Грозном и завершилась поражением «Спартака» со счетом 1:2. В первом тайме главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку, когда оттолкнул Беришу. Перед этим полузащитник прыгнул двумя ногами в техническую зону «красно белых», где в этот момент стоял испанский специалист. По итогам стычки Бериша получил желтую карточку.