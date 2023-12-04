В КДК сообщили о просьбе ЦСКА отменить красную карточку Мойзесу

Глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал «Матч ТВ» об обращении ЦСКА по отмене красной карточки защитнику Мойзесу в ФОНБЕТ Кубке России.
ЦСКА в первой четвертьфинальной встрече Пути РПЛ Кубка России сыграл вничью с «Ростовом» — 1:1. С 72 й минуты матча гости играли вдесятером после удаления Мойзеса за игру рукой.
— ЦСКА подал заявление в КДК об отмене красной карточки Мойзесу. Мы направили документы в экспертно судейскую комиссию при президенте РФС, они должны дать заключение, и на основании этого мы вынесем решение.
Болельщики «Динамо» и «Зенита» скандировали оскорбительные кричали, также болельщики гостей бросали снежки и одну пластиковую бутылку на поле.
Помимо этого, обе команды вышли из раздевалки на поле с опозданием на две минуты, из за чего начало матча было задержано на три минуты, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».