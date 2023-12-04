В КДК сообщили о просьбе ЦСКА отменить красную карточку Мойзесу

— ЦСКА подал заявление в КДК об отмене красной карточки Мойзесу. Мы направили документы в экспертно судейскую комиссию при президенте РФС, они должны дать заключение, и на основании этого мы вынесем решение.



Болельщики «Динамо» и «Зенита» скандировали оскорбительные кричали, также болельщики гостей бросали снежки и одну пластиковую бутылку на поле.



Помимо этого, обе команды вышли из раздевалки на поле с опозданием на две минуты, из за чего начало матча было задержано на три минуты, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».