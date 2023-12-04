КДК рассмотрит использование «Пари НН» квадрокоптера для съемки хоровода

КДК РФС рассмотрит использование «Пари НН» квадрокоптера для съёмки хоровода
Глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании КДК рассмотрят скандирования болельщиков на матче 17-го тура РПЛ «Факел» — «Балтика», а также несколько эпизодов, связанных с матчем «Пари НН» — «Урал».
«Факел» — «Балтика» — болельщики «Факела» массово скандировали: «Судья — позор российского футбола». В матче «Пари НН» — «Урал» было три нарушения со стороны нижегородского клуба. Первое — задержка выхода из раздевалки на четыре минуты. Второе — задержка начала матча по вине клуба на пять минут. Третье — перед началом матча без разрешения компетентных государственных органов был использован квадрокоптер для съёмки массового хоровода», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.