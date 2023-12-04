КДК рассмотрит использование «Пари НН» квадрокоптера для съемки хоровода

«Факел» — «Балтика» — болельщики «Факела» массово скандировали: «Судья — позор российского футбола». В матче «Пари НН» — «Урал» было три нарушения со стороны нижегородского клуба. Первое — задержка выхода из раздевалки на четыре минуты. Второе — задержка начала матча по вине клуба на пять минут. Третье — перед началом матча без разрешения компетентных государственных органов был использован квадрокоптер для съёмки массового хоровода», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.