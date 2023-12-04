Карпин приглашён на заседание КДК после слов про «дебила» после матча с ЦСКА

Глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседание КДК приглашён главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после его слов про «дебила».

Карпин приглашен на заседание КДК после слов про «дебила» после матча с ЦСКА
© Чемпионат.com

«ЦСКА — «Ростов» — удаление Мелёхина за агрессивное поведение, Мелёхин приглашён на заседание. Также по материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Карпин публично задался вопросом, «какой дебил принял решение играть в снегопад». Матч 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА завершился в пользу армейцев со счётом 2:0.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости