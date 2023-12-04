Агент Джикии прокомментировал интерес «Локомотива» к игроку

«Локомотив» изучает рынок, ищет центрального защитника, интерес к Джикии у них действительно есть. Георгий — хороший защитник, это нормально. Решать дальше уже игроку, но интерес есть», — сказал Шпинев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.