«Зенит» в кризисе. Как клубу из него выйти?

«Зенит» проиграл в Москве «Локомотиву» (1:3) и потерпел уже четвертое поражение в 17 турах РПЛ. А за весь сезон с учетом Кубка России – шестое. Такого в эпоху Сергея Семака, кажется, еще не было. Чемпионы России в кризисе и должны это признать. Петербургская команда опять отдала лидерство «Краснодару», и с такой игрой может отдать титул после пяти подряд золотых медалей.

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Сейчас главное для «Зенита» – дождаться долгого зимнего перерыва, зализать раны и как следует поработать над ошибками. Тем более вторая часть чемпионата начнется домашним матчем с принципиальным соперником «Спартаком». А за первую часть сезона-2023/24 критику заслужили все: игроки, главный тренер, руководство. Но еще не поздно внести изменения, которые заставят критиков аплодировать на финише, как было в последние пять лет под руководством Семака.

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Прежде всего, «Зениту» нужно намного лучше провести зимнее трансферное окно, чем летнее. Надо признать: пока почти все подписания новичков – мимо цели. Голкипер Денис Адамов, защитник Марио Фернандес, полузащитники Ду Кейрос и Александр Коваленко, а также нападающий Вильсон Изидор не показали в первой части того, чего от них ждали. Более-менее оправдывает надежды разве что Страхиня Эракович.

Кроме того, «Зенит» не решил летом главную задачу: как потратить с умом часть от 60 млн евро, полученных от «Аль-Хиляля» за Малкома, чтобы заменить бразильца правым вингером сопоставимого уровня. Пусть игрок класса Малкома в Россию сейчас не поедет, отыскать легионера, который будет много забивать и отдавать в РПЛ, вполне возможно.

В эти дни инсайдеры пишут о том, что «Зенит» близок к трансферу полузащитника Артура из бразильского клуба «Палмейрас». Безусловно, это качественный игрок с хорошим сочетанием скорости и дриблинга, но в его ситуации смущают два обстоятельства. Во-первых, невысокая результативность в нынешнем сезоне местной Серии А: всего пять голов и две голевые передачи за 30 матчей. Кроме того, после вылета в финале Кубка Либертадорес от «Ривер Плейт» тренер Абел Феррейра (заметим, европейский специалист) посадил Артура в запас вместе с форвардом сборной Бразилии Рони. К обоим в последнее время были вопросы по игре. Их форма в решающий отрезок сезона оставляет желать лучшего.

Помимо позиции правого вингера «Зениту» необходимо задуматься об усилении еще нескольких позиций – нападающего, левого центрального защитника и голкипера. К сожалению, ошибка в матче с «Локомотивом» уже не первая результативная для Михаила Кержакова в нынешнем сезоне. Понятно, что он не железный, и в возрасте почти что 37 лет прогрессировать не будет.

Собственно, о трансферных приоритетах «Зенита» говорил в недавнем интервью и шеф-скаут сине-бело-голубых Константин Шипулин:

«Замена Малкому? Прямая замена – это левша, крайний нападающий, умеющий играть в 4-3-3... Список не должен быть большим, но должен быть подходящим и проработанным. Нам нужно было найти нападающего на конкретную позицию. Мы рассмотрели много левшей с нужными навыками игры. И правшей тоже достаточно. С кем-то не удалось договориться, с кем-то опоздали…



Клуб всегда будет рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов. Матчи выигрывают в штрафных, как бы это странно ни звучало. Очень важно иметь качественных футболистов на этой позиции. Центральный защитник – это было бы неплохо. Футболист в атаку – обязательно. Изидором мы позицию частично закрыли. Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось», – рассказывал Шипулин в интервью для «Чемпионата».

Сам тренер, как кажется, должен поменять игру «Зенита» и более четко определиться с тактической схемой, когда получит в свое распоряжение нужных игроков. В прошлом сезоне у команды Семака почти идеально работала система 4-3-3. В итоге сине-бело-голубые прошли целый круг без поражений.

В нынешнем чемпионате «Зенит» по статистике остается командой с самой надежной обороной с точки зрения допущенных по своим воротам ударов – 8,5 в среднем за игру (в створ – 2,5). Но во многих эпизодах с пропущенными мячами коллективные усилия сводились на нет индивидуальными ошибками. Это опять же наводит на мысль о необходимости усиления в линию защиты.

А вот в атаке требуется больше интересных тренерских ходов. По нанесенным ударам «Зенит» всего лишь шестой в РПЛ (13,3 в среднем за матч), по попаданиям в створ – делит 6-8 места (4,5). Стоило бы, конечно, акцентировать внимание и на том, что по количеству забитых мячей команда Семака вторая в лиге после «Крыльев Советов» (34 гола), вот только в прошлом сезоне за те же 17 туров сине-бело-голубые поразили ворота соперника 47 раз. Спад слишком очевиден.

Главная претензия – недостаток скорости атак. Как сказал один знакомый зенитовский болельщик: «Катают-катают мяч, катают-катают перед штрафной, пока не дождутся, когда соперник выстроится в обороне и не потеряют». Звучит, возможно, по-болельщицки наивно, но точно отражает суть. Чемпион должен максимально быстро развивать атаки, стремительно доставлять мяч из обороны или средней зоны в чужую штрафную. Наверное, это не так-то просто, как думают зрители. Но это и есть работа тренера.