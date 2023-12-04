Стала известна причина поражения «Спартака» от «Ахмата»

«Все решили мотивация и концентрация — они оказались выше у игроков «Ахмата». Те возможности забить, которые у них были, они смогли реализовать. У «Спартака» хотя и было преимущество по ударам по воротам, их качество было не на высоком уровне. В таких матчах всегда побеждает тот, кто допускает меньше ошибок в обороне. Концентрация при оборонительных действиях была выше у «Ахмата», это и помогло им добиться результата», — заявил Гладилин.