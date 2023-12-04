«Динамо» победило «Рубин» и продлило беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело голубых», гол на 25 й минуте забил Константин Тюкавин . Казанцы пропустили первый гол в семи последних играх в РПЛ, прервалась «сухая» серия вратаря «Рубина» Юрия Дюпина , длившаяся почти 570 минут.

«Бело голубые» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей, набрали 31 очко и занимают третье место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова (25 очков), потерпевшая первое поражение в семи матчах, идет восьмой, лидирует «Краснодар» (35 очков). В 18 м туре «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом», «Рубин» приедет в гости к калининградской «Балтике».