Вратарю «Барселоны» может потребоваться операция, в 2023 году он не сыграет

По информации источника, существует несколько вариантов, которые будут согласовываться всеми сторонами. Один из них — сделать перерыв на несколько недель, чтобы попытаться позволить боли утихнуть естественным путём, но с последующим риском продолжения дискомфорта. Другой вариант, который предпочитают врачи, — это операция, целью которой является устранение давления между позвонками. Время восстановления составит от четырёх до шести недель.