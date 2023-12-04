Радимов выступил за перенос 18‑го тура РПЛ на следующий год

— Я бы вернулся на систему «весна осень». Для премьер лиги нет никакой разницы, сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу. Разница есть для первой, второй и третьей лиг. Раз еврокубков нет, играя летом мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА — «Ростов».



Нужно ли переносить последний тур на следующий год? Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас, — сказал Радимов в эфире программы «Есть тема!».