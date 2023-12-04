Радимов выступил за перенос 18‑го тура РПЛ на следующий год
Экс футболист сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что 18 й тур МИР РПЛ, который запланирован на 8–10 декабря, стоит перенести на 2024 год из за погодных условий.
В воскресенье ЦСКА и «Ростов», а также «Локомотив и «Зенит» играли в Москве в рамках 17 го тура чемпионата России по футболу. Днем в столице прошел снегопад, из за осадков начало встречи между «красно зелеными» и петербургской команды было отложено на полчаса. Встреча «красно синих» и ростовчан в первом тайме была приостановлена несколько раз из за уборки снега.
— Я бы вернулся на систему «весна осень». Для премьер лиги нет никакой разницы, сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу. Разница есть для первой, второй и третьей лиг. Раз еврокубков нет, играя летом мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА — «Ростов».
Нужно ли переносить последний тур на следующий год? Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас, — сказал Радимов в эфире программы «Есть тема!».