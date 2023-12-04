Четыре клуба РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может покинуть петербургский клуб зимой, сообщает Sport24.

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По информации источника, сам игрок не против такого варианта развития событий в связи с отсутствием игровой практики.

Сообщается, что интерес к Сутормину проявляют четыре клуба Российской Премьер-лиги — ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 29-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 млн евро.

В нынешнем сезоне Сутормин провел 12 матчей (429 минут), на его счету 2 голевые передачи. Всего за сине-бело-голубых он сыграл в 127 матчах, забил 13 мячей и стал автором 11 голевых пасов.