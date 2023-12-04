Экс-тренер сборной России предложил вернуться на систему «весна-осень»

«Я давно выступаю сторонником системы «весна-осень». Сейчас мы закончим календарный год, пройдет декабрь, январь, февраль — и мы увидим совершенно другие команды, по существу у нас будет совсем другой чемпионат. Есть много веских аргументов, я бы не хотел их перечислять — это тема для отдельного большого разговора. Но если обобщать, то конечно, я бы выступил за возвращение прежней системы», — заявил Игнатьев.