«Реал» следит за ситуацией вокруг Холанда

По сведениям источника, главной трансферной целью «сливочных» на 2024 год является форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, однако мадридцы внимательно следят и за Эрлингом Холандом. Отмечается, что окружение игрока знает об интересе «Реала» и понимает, что испанский клуб может активировать опцию выкупа, которая прописана в контракте игрока с «Манчестер Сити». Кроме того, сам Холанд заявил близким людям, что мечтает однажды сыграть за «Реал» Мадрид.