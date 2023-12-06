В «Динамо» ответили на вопрос о возможном трансфере Сутормина из «Зенита»

«Интерес к Сутормину? No comments. Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим. Не исключаю ли я переход Сутормина в «Динамо»? Ничего исключать нельзя», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, в сезоне-2023/2024 на счету 29-летнего футболиста 12 матчей во всех турнирах и две голевые передачи. Контракт Сутомина с клубом рассчитан до лета 2025 года. На данный момент трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 1,8 млн (по данным Transfermarkt). Известно, что ранее заинтересованность в хавбеке проявляли и другие клубы из РПЛ, в числе которых ЦСКА, «Ростов» и «Балтика».