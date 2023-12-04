Игрок ЦСКА Мендес рассказал, почему прыгнул в сугроб после гола

«Снежный футбол — что-то новое для меня. Раньше не приходилось играть в таких условиях. Самое главное, что мы хорошо выступили, показали характер и одержали победу. Снег и холод немного испортили покрытие поля. Это накладывает отпечаток, но главное, что нам удалось взять три очка. Конечно, мне хотелось бы забивать как можно чаще, снова и снова испытывать эти эмоции.



Но на первом плане то, что команда показала хороший футбол. Мы боролись и смогли победить. Почему так отпраздновал гол? Это спонтанное решение. Я правда был счастлив забить. Увидел сугроб и решил в него прыгнуть", — сказал Мендес в видео на клубном YouTube-канале ПФК ЦСКА.