Президент УЕФА: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу

«Мы делаем всё возможное, чтобы бороться со всеми формами дискриминации и злоупотреблений. Но никто не должен использовать турнир в личных или политических целях. Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошёл на пользу футболу, и было бы неразумно делать это снова. Это создаёт перегрузку в расписании матчей», — приводит слова Чеферина RTBF.