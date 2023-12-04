Салихова: каждая «бериша» может прыгать в технической зоне, и ничего не будет

«Абаскаль сам придушил медиа клуба, поэтому не слышно ни одного голоса в его поддержку, даже если он не прав. Ощущение, что и сопереживающих не осталось.



Руководство «Лукойла» наблюдает, выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от футболиста «Спартака», ни от медиа», — заявила Салихова.