Экс-тренер Калешин: чтобы спасти российский футбол, нужно запретить агентов

«Что нужно сделать, чтобы российский футбол перестал деградировать? Первое – запретить паразитов! Это агенты! Полный запрет агентской деятельности. Игроками могут владеть только клубы и школы. Агенты – присоски, которые сосут деньги в российском футболе. Их нужно отцепить. Что производит агент? Я до сих пор не понимаю.



Футболист должен прислушиваться к родителям и семье. Клуб инвестирует деньги в футболиста, а паразиты-агенты пытаются нажиться на людях. Если закрыть агентов, я вас уверяю, через год не будет ни одного лимита в России – ни на легионеров, ни на молодых», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».