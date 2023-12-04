Известен алгоритм, по которому будет принято решение о проведении матчей 18-го тура РПЛ

В связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.

© Чемпионат.com

Решение по проведению каждого конкретного матча 18-го тура РПЛ будет приниматься индивидуально в соответствии с регламентом лиги:

1) За час до матча на высоте одного метра над центральным кругом в присутствии судьи производится контрольный замер температуры.

2) Если температура окажется ниже минус 15 градусов по цельсию, то для проведения матча необходимо получение делегатом встречи письменного согласия обеих играющих команд.

3) Если согласие получено, финальное решение о проведении матча принимает судья.