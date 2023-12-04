Личка: Ни одна белорусская команда не усилила бы РПЛ
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возможное включение клубов из Беларуси в РПЛ.
В сезоне 2018/19 Личка привел «Динамо-Брест» к победе в чемпионате Беларуси.
«На сегодняшний день между белорусским и российским футболом большая разница. Уровень футбола в Белоруссии гораздо ниже, сто процентов. Ни одна команда не усилила бы РПЛ. Любой белорусский клуб, который хочет присоединиться к РПЛ, должен купить много футболистов», — приводит слова Лички Sport24.
21 октября на форуме «Россия – спортивная держава» министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Беларусь прорабатывает список команд, которые должны быть включены в чемпионат России. План интеграции белорусских клубов должны одобрить премьер-министры обеих стран. При этом Матыцин не уверен, что стороны успеют решить все вопросы к следующему сезону.
Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал инициативу о включении белорусских клубов в РПЛ.
В этом сезоне Белоруссию в еврокубках представляли четыре клуба: «Динамо» (Минск), «Неман» (Гродно), «БАТЭ» (Борисов), «Торпедо» (Жодино). Ни одна команда не смогла преодолеть квалификацию «Лиги Конференций».
Чемпионат Белоруссии выиграло минское «Динамо».