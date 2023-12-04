Личка: ни одна белорусская команда не усилила бы РПЛ

«На сегодняшний день между белорусским и российским футболом большая разница. Уровень футбола в Белоруссии гораздо ниже, сто процентов. Ни одна команда не усилила бы РПЛ. Любой белорусский клуб, который хочет присоединиться к РПЛ, должен купить много футболистов», — приводит слова Лички Sport24.