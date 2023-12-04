Футболист «Локомотива» выбрал между сексом и голом

Футболист московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян в комментарии Sport24 признался, что не может выбрать, что ему нравится больше: секс или забитые мячи.

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«Ибрагимович сказал, что секс лучше голов? Равносильно. Секс с любимой или забить гол? Сначала первое, а потом забить гол», — заявил защитник.

3 декабря Тикнизян в составе «Локомотива» отметился голом в матче против петербургского «Зенита» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». Помимо Тикнизяна мячи забили Михаил Кержаков (автогол) и Максим Глушенков. «У «Зенита» единственный мяч на счету Матео Кассьерры.