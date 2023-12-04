На Зимнем Кубке ФНЛ протестируют оранжевые карточки

В конце ноября Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил введение оранжевых карточек в качестве эксперимента. Они будут выдаваться игроку за фолы, которые не дотягивают до красной карточки, но при этом являются слишком грубыми для желтой. Получив такую карточку, игрок будет отбывать 10-минутное удаление. По возвращении на поле он будет иметь в своем активе желтую карточку.