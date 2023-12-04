На Зимнем Кубке ФНЛ протестируют оранжевые карточки
На Зимнем Кубке ФНЛ 2024 года будут протестированы оранжевые карточки, сообщил президент ФНЛ Наиль Измайлов в эфире передачи «Футбол России», выходящей на телеканале «Россия-24».
Зимний Кубок ФНЛ пройдет в начале 2024 года в Турции.
В конце ноября Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил введение оранжевых карточек в качестве эксперимента. Они будут выдаваться игроку за фолы, которые не дотягивают до красной карточки, но при этом являются слишком грубыми для желтой. Получив такую карточку, игрок будет отбывать 10-минутное удаление. По возвращении на поле он будет иметь в своем активе желтую карточку.
Также 10-минутные удаления будут даваться за споры с арбитром.