«Зенит» заинтересовался защитником «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков попал в сферу интересов питерского «Зенита», сообщает Legalbet.ru.

© Спорт день за днем

По информации журналиста Анара Ибрагимова, Волкову не нравится свое положением в краснодарской команде, в том числе игровым временем. Игра защитника, отмечает источник, нравится заместителю генерального директора «Зенита» Андрею Аршавину.

Волкову 21 год. Он – воспитанник «Краснодара». На профессиональном уровне в клубе защитник выступает с 2018 года. В основном он играл за вторую и третью команду «быков». С 2023 года Волков вызывается в сборную России, в составе которой успел провести два матча.

В сезоне 2023/24 защитник сыграл в 15 матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами. В Кубке России Волков сыграл в шести матчах, в четырех из которых вышел на замену.

По данным портала Transfermakt, стоимость Волкова оценивается в 3 млн евро.