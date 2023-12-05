Выяснилось, каким образом руководство ПСЖ пытается удержать Мбаппе в клубе

По информации источника, Аль-Хелаифи убеждает Мбаппе в том, что, оставшись в «ПСЖ», он в скором времени может войти в историю, как лучший бомбардир французской лиги. Также президент «Пари Сен-Жермен» подчёркивает, что 24-летний футболист обладает хорошими шансами выиграть Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже, являясь при этом игроком главного парижского футбольного клуба. Отмечается, что если Мбаппе останется в «ПСЖ», он не встретит никаких препятствий для того, чтобы стать одним из трёх игроков старше 23 лет, которые могут выступать в составе национальной олимпийской сборной по футболу.