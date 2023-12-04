Прогрессом Захаряна восхитились в Испании

Испанское издание Mundo Deportivo отметило прогресс российского полузащитника «Реала Сосьедада» Арсена Захаряна. Журналист Анхель Лопес отметил, что с каждой неделей он прибавляет.

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Футболист перешел в испанскую команду в августе 2023 года из «Динамо», в котором он выступал с 2020 года. 20-летний хавбек подписал с «Реалом Сосьедадом» шестилетний контракт. С 2021 года футболист вызывается в сборную России.

«Он блестяще обострял в некоторых моментах против «Зальцбурга», всегда чувствовал себя более комфортно на позициях инсайда, нежели на фланге, и имел явные шансы забить, особенно в последних двух матчах»», – говорится в публикации издания.

Лопес отметил, что Захарян успел сыграть 74, 23, 90 и 72 минуты в последних четырех матчах. Журналист подчеркнул, что россиянин показал тот футбол, из-за которого «Реал Сосьедад» отдал за него «Динамо» 11 млн евро.

В сезоне 2021/22 Захарян по версии РФС стал лучшим молодым игроком. Также полузащитник вошел в список из 33 лучших футболистов чемпионата России, также составленным союзом.

В сезоне 2023/24 сыграл в 9 матчах Ла Лиги. Также полузащитник выступил в 3 матчах Лиги чемпионов.

Портал Transfermakt оценивает Захаряна в 15 млн евро.