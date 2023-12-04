Пиняев высказался о слухах о драке с Дзюбой после матча со «Спартаком»

«Не обращал внимание на это. Посмеялись вместе, да и все. Если видели, как мы отреагировали в соцсетях, такими же сообщениями обменялись и в командной группе — как вы это себе представляете? Все посмеялись, да и все — как видите, на коллектив это никак в худшую сторону не повлияло. А возможно, в лучшую — повлияло. В нашей команде мы друг друга уважаем, не переступаем какую-то грань. Артем, любой другой лидер старше меня всегда может мне подсказать, я к этому правильно отнесусь. Мы всегда за здоровые разговоры и здоровые подсказы», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».