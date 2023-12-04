В «Оренбурге» высказались о решении РПЛ не переносить матчи 18-го тура чемпионата

«Полностью поддерживаем решение провести матчи 18-го тура в срок. Дело в том, что «Оренбург» уже прибыл в Сочи, где и завершит первую часть чемпионата. Поверьте мне, тут достаточно тепло. Люди ходят в футболках. Только что общался со спортивным директором клуба Дмитрием Андреевым. Поэтому не вижу никакого смысла переносить нашу встречу. Мы ведь уже оплатили билеты и проживание. А вот там, где будут сильные морозы, пусть думают над переносом», — приводит слова Еремякина RT.