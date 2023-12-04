Карпин не жалеет о словах про дебилов и идиотов после матча с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Sport24 заявил, что не жалеет о жестких высказываниях после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА (0:2).

«Не жалею о своих словах. Не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните — кого я оскорбил?» — заявил специалист.

3 декабря «Ростов» на «ВЭБ Арене» уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Карпин остался недоволен тем, что не было принято решение о переносе матча. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — эмоционально заявил он после матча. Тренеру грозит дисквалификация.