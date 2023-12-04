В «Динамо» прокомментировали победу над «Рубином»

«Думаю, что у нас есть важные три точка. Не все победы бывают фееричными и красивыми. Особенно важны вот такие победы на характере, терпении. Мы очень довольны этой победой и движемся дальше. Ждём матча в Воронеже», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.