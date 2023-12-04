В «Динамо» высказались о возможных переносах матчей РПЛ из-за холодов

«По регламенту игры переносятся по температурному режиму. Сейчас прогноз не такой — чуть теплее -15 градусов. Поэтому мы настраиваемся и готовимся к матчу. Мы за то, чтобы соблюдался регламент. Сейчас возможности переносить тур нет.



Вчера практически в одно время проходило два матча. Погода была одинаковая, но при этом на одной игре было много снега, а на другой — нет. У нас поле было накрыто», — передает слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.