В РФС объяснили, почему судья не удалил Беришу за прыжок в сторону Абаскаля

«Почему Бериша не удален? Потому что в соответствии с правилами игры Кукуляк и резервный арбитр приняли решение, что здесь имели были провокационные действия в технической зоне команды соперника — желтая карточка.



Можно сейчас рассуждать, что именно эта ситуация выбивается из ряда таких же и, возможно, это требует большего наказания, но мы говорим о тех правилах и трактовках, которые есть сейчас. А сейчас — это желтая карточка.



КДК уже дал пояснение, что эту историю рассматривать не будет, поскольку судья ее оценил на поле. Если будет жалоба в ЭСК, то ЭСК вынесет свое решение по этому поводу. Но юридических последствий уже не будет.



В данном случае оснований для красной карточки, согласно правилам игры, не было. Если бы он задел тренера, если бы Абаскалю пришлось сделать манерв, чтобы избежать, то это была бы совершенно другая история», — сказал Каманцев.