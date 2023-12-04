УЕФА представил подробности нового формата женской Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил подробности нового формата Лиги чемпионов среди женских команд, который вступит в силу с сезона 2025/26.

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Как отмечается на сайте УЕФА, с 2025 года в турнире будут участвовать 18 команд (на две больше, чем сейчас). Групповой этап заменит единая лига, команды больше не будут играть с тремя соперниками дома и на выезде, а вместо этого проведут матчи с шестью разными командами, матчи с тремя командами пройдут на своем поле, другие три — в гостях.

Команды будут распределены по трем корзинам посева на основе клубных коэффициентов.

Четыре лучшие команды автоматически выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие места с 5 по 12, в двухраундовом противостоянии определят остальных участников ¼ финала.

Начиная с четвертьфиналов турнир будет проводиться в традиционном формате плей офф — с матчами дома и на выезде. Финальная игра состоится на нейтральном поле.