«Зенит» может подписать Велингтона, который был близок к переходу в ЦСКА

«Зенит» может подписать игрока «Сан-Паулу» Велингтона, который был близок к переходу в ЦСКА
Руководство петербургского «Зенита» интересуется защитником «Сан-Паулу» Велингтоном, интерес к которому ранее проявлял московский ЦСКА.
По информации Somosfanaticos, «сине-бело-голубые» планируют трансфер 22-летнего футболиста бразильского топ-клуба уже в зимнее трансферное окно.
Ранее переход футболиста в ЦСКА сорвался из-за проблем с оформлением сделки и проваленного игроком медицинского осмотра.
По слухам, руководство «Зенита» намерено продать защитника Роберта Ренана в европейский клуб через аренду игрока в «Коринтианс». По информации Sport24, четыре клуба РПЛ интересуются полузащитником Алексеем Суторминым.
В 115 матчах за родной «Сан-Паулу» воспитанник клуба забил два гола при десяти результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро, сообщает metaratings.ru .