«Зенит» может подписать Велингтона, который был близок к переходу в ЦСКА

Руководство петербургского «Зенита» интересуется защитником «Сан-Паулу» Велингтоном, интерес к которому ранее проявлял московский ЦСКА.

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По информации Somosfanaticos, «сине-бело-голубые» планируют трансфер 22-летнего футболиста бразильского топ-клуба уже в зимнее трансферное окно.

Ранее переход футболиста в ЦСКА сорвался из-за проблем с оформлением сделки и проваленного игроком медицинского осмотра.

По слухам, руководство «Зенита» намерено продать защитника Роберта Ренана в европейский клуб через аренду игрока в «Коринтианс». По информации Sport24, четыре клуба РПЛ интересуются полузащитником Алексеем Суторминым.