Тренер "Динамо" Личка назвал Смолова звездой российского футбола
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка заявил, что игрок бело-голубых Федор Смолов является звездой российского футбола, передает "Спорт-Экспресс".
"Смолов - звезда российского футбола и один из лидеров "Динамо". Мне нравится, как он ведет себя в команде. Я рад, что в нашей команде есть и Смолов, и Тюкавин, и их можно заменять друг другом", - сказал Личка.
В текущем сезоне чемпионата России Смолов провел 16 матчей, забив четыре мяча. В прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" переиграло казанский "Рубин". Игра прошла на "ВТБ Арене" в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 25-й минуте форвард Константин Тюкавин с передачи защитника Дмитрия Скопинцева. "Динамо" после 17 туров набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Казанцы располагаются на восьмом месте, имея в активе 25 баллов. Лидирует "Краснодар" с 35 очками.