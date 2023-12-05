The Times: на Евро-2024 будут использовать мяч, который сообщит об игре рукой

На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать мяч, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой. Об этом сообщает сообщает The Times.

На Евро-2024 будут использовать мяч с новой технологией
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В него будет встроен специальный микрочип, который вместе с технологией отслеживания конечностей сможет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела игрока. Картинка позволит системе видеопомощи арбитрам (VAR) определить, куда именно попал мяч.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

Действующим победителем Евро является Италия.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

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