На Евро-2024 будут использовать мяч с новой технологией

На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать мяч, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой. Об этом сообщает сообщает The Times.

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В него будет встроен специальный микрочип, который вместе с технологией отслеживания конечностей сможет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела игрока. Картинка позволит системе видеопомощи арбитрам (VAR) определить, куда именно попал мяч.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

Действующим победителем Евро является Италия.