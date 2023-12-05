Футболист клуба РПЛ пойдет учиться на таксиста

«Впереди сборы. Выходя на тренировку, понимаю, что у меня все довольно неплохо и по состоянию здоровья, и по функционалу. Лишь бы не было травм.



Завершение карьеры зависит от предложений и спроса. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера.



На счет таксиста говорю серьезно. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Почему нет? Классная работа, рулишь. Еще можно дальнобойщиком», — заявил Иванов.