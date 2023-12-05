Форвард "Рубина" Фамейе в шутку назвал Слуцкого расистом

«Слуцкий целиком про позитив. Все время смеется. Даже если ты в печали, Слуцкий поднимет настроение.



Помню, на тренировке он попросил игроков отнести ворота к центру поля. А я пил воду и не нес со всеми. Слуцкий крикнул: «Ну ты посмотри, а! Все белые работают. А один черный стоит и ничего не делает». Я сказал ему: «Ну вы и расист». Все посмеялись. Это же не оскорбление, ничего такого Слуцкий не имел в виду. И когда доходило до дела, Слуцкий был предельно серьезен», — заявил нападающий.