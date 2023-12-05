Беллингем получил награду Golden Boy 2023

«Мадридский «Реал» — лучшая команда в мире. Я рад, что у меня есть возможность играть здесь», — сказал Беллингем на вручении награды в Турине.

Беллингем выступает за «Реал» с лета 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029-го. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.