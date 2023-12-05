АПЛ продала права на трансляции матчей почти за несколько миллиардов евро

Английская Премьер-лига заключила новое соглашение на показ своих матчей с Sky Sports и TNT Sports на сумму £ 6,7 млрд (€ 7,8 млрд). Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что новый контракт рассчитан на четыре года: с 2025-го по 2029-й. При этом именно Sky Sports приобрёл права на показ большинства матчей АПЛ — 215 игр в сезоне. В свою очередь, TNT Sports сохранил за собой права на трансляцию матчей, проходящих в дневное время субботы. В таком формате вещатель сможет показывать 52 встречи ежегодно.