Жоау Феликс хочет и дальше выступать за «Барселону».

По данным As, приоритет португальца – остаться в «Барсе», за которую он выступает на правах аренды из «Атлетико».

При этом «Барселона» не торопит события и хочет оценить игру хавбека на протяжении всего сезона, поскольку есть вопросы к стабильности Феликса.