РПЛ анонсировала зимний турнир в стиле трейлера GTA 6

Российская Премьер-Лига анонсировала Зимний кубок РПЛ в стиле трейлера к игре GTA 6, который вышел недавно и стал обсуждаемым в соцсетях.

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Ролик опубликован в официальном телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

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Напомним, Зимний кубок РПЛ в 2024 году пройдёт в Абу-Даби. Прошлый розыгрыш турнира проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нем участвовали четыре клуба из чемпионата России — «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победителем товарищеского соревнования стал московский «Спартак».