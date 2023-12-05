Футболист клуба РПЛ пойдет учиться на таксиста

Футболист казанского «Рубина» Олег Иванов в комментарии Sport24 допустил, что текущий сезон может стать последним для него. - Газета.ру
"Допускаю, что нынешний сезон может стать последним для меня. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Еще можно дальнобойщиком", — цитирует 37-летнего футболиста Sport24.- Rusfootball
Напомним, Олегу Иванову уже 37 лет. В нынешнем сезоне он провёл за «Рубин» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт Иванова с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года. - Championat.com