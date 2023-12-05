Футболиста «Ахмата» осудили за прыжок в сторону Абаскаля

«Бериша неправильно себя повел, сто процентов: агрессивно пошел, ему надо было быть более сдержанным. Но ему за этот эпизод сто процентов ничего не будет. Почему? Клубную кухню не надо выносить на общее обозрение. У нас все решили в социальных сетях показывать, но это неправильно.



Штраф или наказание Бериши разрушит внутреннюю кухню «Ахмата», внесет дисбаланс. В «Ахмате» сейчас налаживается командный дух, и наказание своего игрока может негативно сказаться на коллективе. Психологические нюансы важны в любой команде, и их надо понимать. Наказание может стать серьезной проблемой. Шаг влево, шаг вправо может привести как к серии побед, так и поражений», — заявил экс-футболист.