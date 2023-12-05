Вера может не перейти в «Локомотив»

«Вера покидает «Оренбург»? Я не знаю об этом ничего. Публикация, где Мансилья попрощался с Верой? Может, Мансилья знает, уточните у него. Пока нет понимания, перейдёт Вера в «Локомотив» или нет», – приводит слова Андреева «Чемпионат».

Вера переехал в «Оренбург» из чемпионата Аргентины. В текущем сезоне у игрока 16 матчей, один гол и два результативных паса в рамках РПЛ. В российской команде он проводит второй сезон. До этого выступал в трех разных клубах на родине.