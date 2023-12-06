Смолов похвалил скандальный сериал «Слово пацана»

«Мне очень нравится сериал. Надеюсь, что его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, что все серии выпустят. Романтизация бандитизма? Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодежь, что она стала делиться на группировки и выяснять отношения. Но я думаю, что конфликты существовали и до выхода сериала, их не очень уместно связывать.



Сериал классный, правдоподобный», — заявил Смолов.