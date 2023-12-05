Игроки «Рубина» провели матч с «Динамо» в не согласованной с РПЛ форме

"Рассмотрим опоздание главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова на послематчевое интервью на пять минут. Также рассмотрим то, что футболисты «Рубина» по окончании матча не в полном составе прошли через микст-зону. Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубина». Это значит, что команде не согласовали зелёную форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, Премьер-Лига не согласовала зелёную. Это нарушение трёх пунктов регламента. Также рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны на поле", - Чемпионат.com