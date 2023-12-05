Gran Gala del Calcio 2023 — футбольный «Оскар», который подвёл итоги итальянского сезона-2022/2023. Лучшим игроком был признан форвард «Наполи» Виктор Осимхен , а нападающий «Милана», пришедший на церемонию в необычном наряде, попал в символическую сборную года.

За «Милан» Леау выступает с 2019 года после перехода в итальянский клуб из французского «Лилля». В нынешнем сезоне 24-летний португалец провёл 12 матчей в рамках Серии А, забил три гола и сделал три результативных передачи. В минувшей кампании Рафаэль забил 15 мячей в 35 матчах внутреннего первенства.