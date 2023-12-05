Источник: ЦСКА предложил € 3,2 млн за футболиста из третьего дивизиона Италии

Полузащитник футбольного клуба «Триестина» Омар Коррейя может продолжить карьеру в чемпионате России. В услугах 23-летнего француза из третьего дивизиона чемпионата Италии заинтересован московский ПФК ЦСКА, информирует Trivenet Goal.

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Согласно сведениям источника, армейский клуб предлагает за Коррейю € 3,2 млн — это самое большое предложение по игроку. Швейцарский «Цюрих» и венгерский «Ференцварош» также заинтересованы в Омаре, но готовы заплатить за него не более € 2,5 млн.

Отмечается, что руководство «Триестины» не хочет отпускать одного из ведущих игроков в зимнее трансферное окно. Итальянские функционеры настаивают на том, что Омар Коррейя должен доиграть в команде как минимум до конца текущего сезона.